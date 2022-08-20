В парламенте Чехии выступили против выдачи виз ЕС гражданам России
Представители руководства обеих палат чешского парламента, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Чехии Павел Фишер и глава комитета по международным делам Палаты депутатов Марек Женишек высказались против выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом информирует Чешское радио.
При этом, как заявил Фишер, для тех российских граждан, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны Евросоюза с просьбой о проживании и международной охране. Парламентарий подчеркнул, что уже давно призывает к подобным шагам.
Фишер назвал также скандальным разрешение некоторых стран ЕС выдавать российским бизнесменам гражданство или вид на жительство в обмен на их инвестиции в экономику данных стран.
В свою очередь, Женишек высказался о том, что запрет на выдачу "шенгена" россиянам должен был стать одной из первых антироссийских санкций. Фишер и Женишек сошлись во мнении, что предложение о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам в рамках всего ЕС поддерживают многие члены обеих палат чешского парламента.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против таких мер, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек также счёл неправомерным подобный запрет.
ТАСС / Михаил Терещенко