В парламенте Чехии выступили против выдачи виз ЕС гражданам России

Представители руководства обеих палат чешского парламента, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Чехии Павел Фишер и глава комитета по международным делам Палаты депутатов Марек Женишек высказались против выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом информирует Чешское радио.

При этом, как заявил Фишер, для тех российских граждан, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны Евросоюза с просьбой о проживании и международной охране. Парламентарий подчеркнул, что уже давно призывает к подобным шагам.

Фишер назвал также скандальным разрешение некоторых стран ЕС выдавать российским бизнесменам гражданство или вид на жительство в обмен на их инвестиции в экономику данных стран.