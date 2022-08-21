В калитке жилого дома под Петербургом застрял волк

Ночью 19 августа в деревни Сарка Тихвинского района в калитке одного участка застрял волк. Хищник, вероятно, выбирался в поселение в поиске пропитания, но угодил в ловушку. Об этом сообщается в соцсети "ВКонтакте".

"Разлаялись собаки. Тобик забежал в дом и стал лаять там (такого никогда не было). Я вышел, смотрю, на воротах собака висит, думал, соседская, но его была на месте", — поделился местный житель.

Волк зацепился за высокую калитку задними лапами и, как видно на видео, повис, едва касаясь передними лапами земли. Животное при этом вело себя достаточно спокойно и на камеры не реагировало. Хищник не смог самостоятельно выбраться, поэтому местный житель освободил его кусачками, оборвав проволоку. После этого волк скрылся, отдаляясь от человека боком.