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20 августа, 21:24

"Зверь ещё тот": Армия ДНР получила модернизированные РСЗО "Чебурашка"

Пушилин заявил, что военные ДНР получили две РСЗО "Чебурашка", произведённые в республике

<p>Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведённые в ДНР. Фото © t.me / <a href="https://t.me/pushilindenis/2543" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pushilindenis</a></p>

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведённые в ДНР. Фото © t.me / pushilindenis

Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики получили две реактивные системы залпового огня "Чебурашка". Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, добавив, что РСЗО произведены в ДНР.

"Чебурашка" — зверь ещё тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение. Наши бойцы высоко оценили РСЗО "Чебурашка". Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение. Программу импортозамещения мы начали несколько лет назад и вот теперь на территории республики производим такое мощное оружие", — написал Пушилин в "Телеграме".

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Политик сообщил, что передал ключи от двух модернизированных установок оперативно-боевому тактическому формированию "Каскад". Глава ДНР выразил уверенность, что бойцы распорядятся данным вооружением наилучшим образом.

"Ещё интересная разработка наших специалистов — стационарные и мобильные изделия "Туман-купол", которые устанавливают помехи, противодействующие БПЛА малого класса. Тоже всё своё — от проекта до начинки. Очень нужная вещь для борьбы с дронами противника", — заключил Пушилин.

Ранее Лайф писал, что в рамках форума "Армия-2022" показали важный американский трофей, захваченный ВС России на Украине. Как уточнялось, была представлена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

Иван Косицын

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