"Зверь ещё тот": Армия ДНР получила модернизированные РСЗО "Чебурашка"

Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики получили две реактивные системы залпового огня "Чебурашка". Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, добавив, что РСЗО произведены в ДНР.

"Чебурашка" — зверь ещё тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение. Наши бойцы высоко оценили РСЗО "Чебурашка". Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение. Программу импортозамещения мы начали несколько лет назад и вот теперь на территории республики производим такое мощное оружие", — написал Пушилин в "Телеграме".

Политик сообщил, что передал ключи от двух модернизированных установок оперативно-боевому тактическому формированию "Каскад". Глава ДНР выразил уверенность, что бойцы распорядятся данным вооружением наилучшим образом.

"Ещё интересная разработка наших специалистов — стационарные и мобильные изделия "Туман-купол", которые устанавливают помехи, противодействующие БПЛА малого класса. Тоже всё своё — от проекта до начинки. Очень нужная вещь для борьбы с дронами противника", — заключил Пушилин.