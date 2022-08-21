Автомобиль, в котором могла находиться дочь философа Дугина, взорван в Подмосковье
В Подмосковье взорвали машину, в которой, предположительно, находилась дочь философа Дугина
В Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно горящий автомобиль. Вероятно, машина взорвалась прямо во время движения.
Взорванный автомобиль, в котором, вероятно, находилась дочь философа Александра Дугина. Видео © LIFE
ЧП произошло недалеко от посёлка Большие Вязёмы. Женщина-водитель скончалась на месте. На снимках с места ЧП можно заметить, что машина была практически полностью уничтожена огнём.
Сгоревший автомобиль. Фото © LIFE
По некоторым данным, в автомобиле, вероятно, находилась дочь известного общественного деятеля, философа, политолога Александра Дугина — Дарья. Эта информация уточняется. На месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал, что суеверный житель Калининградской области за ночь сжёг 33 мусорных контейнера в попытке уничтожить свои остриженные волосы. Ущерб оценивается в более чем 356 тысяч рублей.
LIFE