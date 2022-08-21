Сенатор Пушков ответил на слова испугавшегося зимы мэра Лондона
Пушков заявил, что власти Британии сами сознательно выбрали грозящие зимой проблемы
Сенатор Алексей Пушков ответил на слова мэра Лондона Садика Хана о том, что этой зимой миллионы жителей Британии не смогут себе позволить ни отопление, ни еду. Как заметил политик, угрожающая Британии зима — не "фатальное явление природы", а "сознательный выбор" её правительства.
"Они отказались предоставить гарантии безопасности России, втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные санкции, которые, как выясняется, бьют по Европе сильнее, чем по России. Мэру Лондона надо не на зиму жаловаться, а предъявлять претензии тем, кто привёл многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды", — написал политик в своём телеграме.
Днём 20 августа Садик Хан высказал мнение, что в Британии "ничего подобного ещё не видели": стране, по его словам, угрожает такая зима, при которой миллионы граждан Соединённого Королевства не будут выбирать между отоплением и едой, "а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того ни другого".
Ранее, напомним, аналитики японского портала Yahoo News Japan пришли к выводу, что предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России. По словам авторов материала, из-за нехватки энергии многие европейские заводы могут закрыться, возможно, начнётся отключение электроэнергии и в жилых домах, а в конце года европейская экономика может оказаться в рецессии.
ТАСС / Антон Белицкий