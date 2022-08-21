Публицист Холмогоров: Целью подрывников авто был именно Дугин, а не его дочь
Целью преступников, взорвавших авто с Дарьей Дугиной, был её отец — общественный деятель, философ, политолог Александр Дугин, который, предположительно, должен был находиться в той самой машине, которая была подорвана. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политический деятель, публицист, философ, блогер Егор Холмогоров.
"Совершенно очевидно, что в данном случае западные спецслужбы руками своих украинских приспешников начали наносить реальные удары по реальным центрам принятия решений у нас. Потому что для того, чтобы то или иное решение было принято, его должен кто-то придумать и сформулировать. И вот Дугин — это один из людей, который придумывает и формулирует эти решения", — отметил он.
Холмогоров выразил сожаление из-за гибели Дарьи Дугиной. Он назвал её умным, замечательным и светлым человеком. Публицист вспомнил, что виделся с ней в конце июля. Холмогоров полагает также, что девушке не могли поступать никакие угрозы.
"У меня нет никаких сомнений в том, что в данном случае она погибла, потому что хотели убить её отца. Здесь других вариантов просто не существует", — подчеркнул он.
Как уже сообщал Лайф, в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Сейчас уже известно, что в машине была дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. Глава ДНР Денис Пушилин также высказался о гибели Дарьи — он полагает, что целью подрывников был именно Александр Дугин, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима".
t.me / dplatonova