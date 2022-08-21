Публицист Холмогоров: Целью подрывников авто был именно Дугин, а не его дочь

Целью преступников, взорвавших авто с Дарьей Дугиной, был её отец — общественный деятель, философ, политолог Александр Дугин, который, предположительно, должен был находиться в той самой машине, которая была подорвана. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политический деятель, публицист, философ, блогер Егор Холмогоров.

"Совершенно очевидно, что в данном случае западные спецслужбы руками своих украинских приспешников начали наносить реальные удары по реальным центрам принятия решений у нас. Потому что для того, чтобы то или иное решение было принято, его должен кто-то придумать и сформулировать. И вот Дугин — это один из людей, который придумывает и формулирует эти решения", — отметил он.

Холмогоров выразил сожаление из-за гибели Дарьи Дугиной. Он назвал её умным, замечательным и светлым человеком. Публицист вспомнил, что виделся с ней в конце июля. Холмогоров полагает также, что девушке не могли поступать никакие угрозы.