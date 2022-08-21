Усик — о победе над Джошуа: Кое-кто старался меня побить, но я выстоял и перевернул бой
Украинский боксёр Александр Усик после победы в бою-реванше против британца Энтони Джошуа поделился эмоциями от поединка и поблагодарил за поддержку тех, кто за него переживал.
"Хочу поблагодарить Бога за помощь, сегодня он мне дал много. Мой Бог — Иисус Христос. Посвящаю победу своей стране, семье, команде. Этот бой — уже история, который будет смотреть много поколений. Особенно тот раунд, в котором кое-кто очень сильно старался меня побить, но я выстоял и перевернул бой в свою сторону. Чувствовал ли я после завершения боя, что победа достанется мне? Да, конечно", — сказал Усик в интервью прямо на ринге сразу после оглашения результатов поединка с Джошуа.
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Украинский боец также признался, что хочет боксировать с британцем Тайсоном Фьюри, хотя тот ранее объявлял о завершении карьеры.
"Он не ушёл на пенсию, он хочет со мной драться. Моя команда будет работать над этим. Я хочу драться с ним. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри или не буду боксировать совсем", — подчеркнул Усик.
Лайф напоминает, что ранее состоялся бой-реванш между Усиком и Джошуа. В первом поединке, который прошёл в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал украинец, выиграв единогласным решением судей. В реванше Усик праздновал победу над Джошуа благодаря раздельному решению судей. Таким образом, он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.
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ТАСС / AP / Hassan Ammar