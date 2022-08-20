Как Усик шокировал публику внешним видом и песнями на мове, но всё равно остался фаворитом боя с Джошуа Год назад украинец и британец уже встречались между собой, подарив миру один из самых ярких боёв в истории. 19 августа, 21:40 Энтони Джошуа и Александр Усик. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Julian Finney

Одним из главных событий года в мире бокса может стать супербой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Судьба сводит между собой спортсменов уже второй раз за год. За это время в жизни представителя Незалежной изменилось много чего, а его последние выходки и появления на публике говорят не только о серьёзном настрое на поединок, но и о далеко не самом однозначном поведении. Лайф рассказывает всё о бое Усик – Джошуа, который может стать украшением года.

Усик вступил в тероборону, но вскоре покинул Украину

Долгое время отношение на Украине к Александру Усику было достаточно неоднозначным. Со спортивной точки зрения его обожали и восхваляли. По-другому быть не могло, ведь Усик побеждал таких мастеров, как Дерек Чисора, Марко Хук, Мурат Гассиев, и других. К моменту его первого боя с Энтони Джошуа украинец подходил с великолепным послужным списком и отсутствием хотя бы одного поражения.

Да и сентябрьский бой с Джошуа получился для Александра великолепным. После него он стал владеть сразу четырьмя чемпионскими поясами — WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Тогда у Александра Усика была особая мотивация и проигрывать он права не имел.

— Единственное, что я хотел сделать, — это прославить этим боем своего Господа Иисуса Христа. Сказать: "Слава Богу! Победа от него". Сегодня, 12 лет назад, моя жена сказала мне да. Я не мог проиграть в такой день, — говорил Усик после победы в первом бою против Джошуа.

Александр Усик празднует коронацию нового чемпиона мира после титульного боя в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Александром Усиком на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" 25 сентября 2021 года в Лондоне, Англия. Фото © Getty Images / Julian Finney

Однако неоднозначным было отношение к Усику с точки зрения его заявлений за пределами ринга. К примеру, боксёр не понимал тех, кто критиковал украинских спортсменов за фото с россиянами. Так было с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих после Олимпиады в Токио. Или же Усик говорил о том, что готов показать свои чемпионские пояса первому тренеру, который живёт в Крыму. Да и вообще, казалось, что Александр Усик достаточно здраво реагировал на всё то, что происходило вокруг России и Украины.

Но ситуация изменилась в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции России. Тогда Александр Усик решил вступить в ряды территориальной обороны Украины. Правда, там он пробыл недолго. Поводом для того, чтобы не только выйти из теробороны, но и уехать с Украины, стал как раз бой с Энтони Джошуа.

Странный образ на пресс-конференции и оскорбления коллег

После отъезда с Украины Усик долго и активно тренировался, провёл тренировочный сбор. В общем, делал всё как полагается. По мнению множества экспертов, сейчас Усик находится в сумасшедшей форме и готов во второй раз за год одолеть мощного британского боксёра.

— Не знаю, что покажет Джошуа, даже если он с первого раунда начнёт драться, в боксе он намного отстаёт от Усика. Джошуа поменял команду и тренера. Говорят, что-то придумали. Но что можно придумать против грамотного и умного Усика? Александр снова переиграет, и помочь Джошуа может только лаки-панч, — заявил бывший чемпион мира по боксу Султан Ибрагимов.

Ещё одним преимуществом Усика может стать его психологическая устойчивость, которую он всегда демонстрировал на ринге. Этим не может похвастать Энтони Джошуа, который в сентябрьском бою против Усика был подавлен из-за того, что украинец буквально сразу нарушил все его планы, демонстрируя полное спокойствие.

Своё абсолютное спокойствие и в этот раз Усик показал на пресс-конференции перед боем, когда удивил болельщиков и экспертов одним лишь внешним видом. Перед публикой боксёр появился в образе украинского казака. Джошуа же был одет достаточно обычно. Поняв, что на фоне Усика он выглядит обыкновенно, британец быстро покинул зал сразу после окончания пресс-конференции. А вот Усик, напротив, решил продолжать демонстрировать свой настрой. Так, он затянул на весь зал песню "Червона калина", что понравилось далеко не всем.

Александр Усик и Энтони Джошуа позируют во время пресс-конференции Rage on the Red Sea в отеле Shangri-La 17 августа 2022 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Фото © Getty Images / Francois Nel

— Клоун чистой воды. Я не являюсь его хейтером, но мне не нравится такое, — написал в соцсетях украинский боксёр Иван Редкач.

При всём этом Усик остаётся в феноменальной форме. Об этом на всё той же пресс-конференции рассказал его менеджер Эгис Климас.

— Я скажу вам, я никогда в жизни не видел кого-нибудь, кто может проехать сто километров по 45-градусной жаре. Я никогда не видел кого-нибудь, кто за день до пресс-конференции в Лондоне проплыл десять километров в бассейне за пять часов. Я никогда в жизни не видел кого-нибудь, кто продержался под водой с задержкой дыхания в течение четырёх минут и 40 секунд, чуть не потеряв сознание и сотрясаясь от дрожи, — заявил Климас.

Где и когда пройдёт бой Усик – Джошуа?

Поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) 20 августа. Начало боя ожидается в районе 23:00 по московскому времени. По мнению букмекеров, явным фаворитом поединка считается украинец Александр Усик. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом в районе 1,50–1,70.

Понаблюдать за событиями боя можно будет на ютуб-канале Александра Усика. Также трансляцию из Саудовской Аравии будет вести SkySports, однако болельщики из России вряд ли смогут её посмотреть.

Энтони Джошуа и Александр Усик. Фото © Getty Images / Julian Finney Как закончится бой Усик – Джошуа? 0 Победой Усика Победой Джошуа

Авторы Шамиль Гаджиев