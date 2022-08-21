Усик в бою-реванше одержал победу над Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик одержал победу в реванше с британцем Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Бой продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей.

Поединок состоялся в Джидде (Саудовская Аравия). В первом бою (сентябрь 2021-го) Усик победил единогласным решением судей. Теперь у него 20 побед (13 — нокаутом) и ни одного поражения. А у Джошуа после проигрыша в бою-реванше — 24 победы (22 нокаутом) и три поражения.

За этот поединок боксёры разделят призовой фонд поровну — их гарантированный гонорар составит по 40 миллионов долларов, но может возрасти до 50 миллионов, если продажи платных трансляций достигнут определённой отметки. При этом за первый бой Джошуа получил 18 миллионов долларов, а Усик только пять миллионов.