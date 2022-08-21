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21 августа, 00:57

Депутат Селезнёв спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $5000

Замглавы думского комитета по энергетике Валерий Селезнёв считает, что цены на газ в Европе после остановки транспортировки топлива по газопроводу "Северный поток – 1" могут подняться до пяти тысяч долларов за кубометр.

Цена на газ в Европе превысила $2700 после сообщений о приостановке "Северного потока"

Цена на газ в Европе превысила $2700 после сообщений о приостановке "Северного потока"

"Плановая продолжительность ремонта — три дня, но при ремонтах таких сложных агрегатов всякое бывает. Фактически это означает полную остановку СП-1. Интересно, какая цена на газ будет через неделю, 5000 долларов за кубометр или выше?" — поделился депутат предположением у себя в телеграм-канале.

Ранее Лайф писал, что единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

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ТАСС / dpa / Stefan Sauer

Юлия Коновалова

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