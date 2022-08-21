Депутат Селезнёв спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $5000

Замглавы думского комитета по энергетике Валерий Селезнёв считает, что цены на газ в Европе после остановки транспортировки топлива по газопроводу "Северный поток – 1" могут подняться до пяти тысяч долларов за кубометр.

"Плановая продолжительность ремонта — три дня, но при ремонтах таких сложных агрегатов всякое бывает. Фактически это означает полную остановку СП-1. Интересно, какая цена на газ будет через неделю, 5000 долларов за кубометр или выше?" — поделился депутат предположением у себя в телеграм-канале.