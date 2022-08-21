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21 августа, 00:24

Лайф публикует видео с места взрыва авто, в котором погибла дочь Дугина

В распоряжении Лайфа появились кадры с места гибели дочери российского общественного деятеля, философа, политолога Александра Дугина. ЧП со взрывом автомобиля произошло накануне вечером в Подмосковье.

Место взрыва автомобиля, в котором погибла дочь философа Александра Дугина. Видео © LIFE

Дугин прибыл на место взрыва автомобиля, в котором погибла его дочь

Дугин прибыл на место взрыва автомобиля, в котором погибла его дочь

На кадрах видно, как на месте трагедии работают правоохранительные органы. Они оцепили место происшествия и никого не пускают. Авто, которое взорвалось, практически полностью сгорело, его потушили спасатели.

Как ранее сообщалось, в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видна горящая машина. По предварительным данным, в автомобиле находилась дочь философа и политолога Александра Дугина — Дарья.

"Убивает кого-то ещё": Ровно за год до гибели дочери Дугин сказал пророческую фразу

"Убивает кого-то ещё": Ровно за год до гибели дочери Дугин сказал пророческую фразу

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя гибель Дарьи Дугиной, высказал мнение, что целью подрывников был сам общественный деятель, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима". Версии о том, что объектом покушения была не Дарья, а её отец, придерживается и политолог Марат Баширов. Как заметил он в своём телеграме, "конечно, Александр Дугин был целью".

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын

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