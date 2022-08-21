Лайф публикует видео с места взрыва авто, в котором погибла дочь Дугина
В распоряжении Лайфа появились кадры с места гибели дочери российского общественного деятеля, философа, политолога Александра Дугина. ЧП со взрывом автомобиля произошло накануне вечером в Подмосковье.
Место взрыва автомобиля, в котором погибла дочь философа Александра Дугина. Видео © LIFE
На кадрах видно, как на месте трагедии работают правоохранительные органы. Они оцепили место происшествия и никого не пускают. Авто, которое взорвалось, практически полностью сгорело, его потушили спасатели.
Как ранее сообщалось, в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видна горящая машина. По предварительным данным, в автомобиле находилась дочь философа и политолога Александра Дугина — Дарья.
Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя гибель Дарьи Дугиной, высказал мнение, что целью подрывников был сам общественный деятель, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима". Версии о том, что объектом покушения была не Дарья, а её отец, придерживается и политолог Марат Баширов. Как заметил он в своём телеграме, "конечно, Александр Дугин был целью".
LIFE