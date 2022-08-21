Депутат от Крыма призвал легализовать смертную казнь на время СВО
Депутат Шеремет призвал вернуть смертную казнь для военных преступников на время спецоперации
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения спецоперации.
"Считаю необходимым на период специальной военной операции снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карающей руки правосудия", — пояснил парламентарий в беседе с РИА "Новости".
По словам Шеремета, украинские военные, обстреливая Запорожскую атомную станцию и применяя химическое оружие, ведут себя как военные преступники, которым нельзя найти оправдание.
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что после выхода из Совета Европы у России фактически не осталось ограничений для возвращения смертной казни, но мораторий может быть пересмотрен только в случае крайней необходимости. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в Кремле данный вопрос не обсуждается. При этом глава КС выступил против возвращения смертной казни в России.
ТАСС / Сергей Карпухин