Депутат от Крыма призвал легализовать смертную казнь на время СВО

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения спецоперации.

"Считаю необходимым на период специальной военной операции снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карающей руки правосудия", — пояснил парламентарий в беседе с РИА "Новости".