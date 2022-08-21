"Убивает кого-то ещё": Ровно за год до гибели дочери Дугин сказал пророческую фразу

Российский общественный деятель, философ, политолог Александр Дугин ровно год назад опубликовал в соцсетях загадочный пост. Вечером 20 августа в Подмосковье было взорвано авто, в котором, по всей видимости, находилась дочь Дугина — Дарья.

"То, что меня не убивает, убивает кого-то ещё", — написал в соцсети "ВКонтакте" Дугин 20 августа 2021 года.