"Убивает кого-то ещё": Ровно за год до гибели дочери Дугин сказал пророческую фразу
Ровно за год до гибели дочери Дугин оставил в соцсетях загадочный пост о смерти
Российский общественный деятель, философ, политолог Александр Дугин ровно год назад опубликовал в соцсетях загадочный пост. Вечером 20 августа в Подмосковье было взорвано авто, в котором, по всей видимости, находилась дочь Дугина — Дарья.
"То, что меня не убивает, убивает кого-то ещё", — написал в соцсети "ВКонтакте" Дугин 20 августа 2021 года.
Как ранее сообщалось, в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, виден горящий автомобиль. По предварительным данным, в автомобиле находилась дочь философа и политолога Александра Дугина — Дарья.
ТАСС / Зураб Джавахадзе