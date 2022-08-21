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20 августа, 23:21

"Убивает кого-то ещё": Ровно за год до гибели дочери Дугин сказал пророческую фразу

Ровно за год до гибели дочери Дугин оставил в соцсетях загадочный пост о смерти

Российский общественный деятель, философ, политолог Александр Дугин ровно год назад опубликовал в соцсетях загадочный пост. Вечером 20 августа в Подмосковье было взорвано авто, в котором, по всей видимости, находилась дочь Дугина — Дарья.

"То, что меня не убивает, убивает кого-то ещё", — написал в соцсети "ВКонтакте" Дугин 20 августа 2021 года.

Дугин прибыл на место взрыва автомобиля, в котором погибла его дочь

Дугин прибыл на место взрыва автомобиля, в котором погибла его дочь

Как ранее сообщалось, в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, виден горящий автомобиль. По предварительным данным, в автомобиле находилась дочь философа и политолога Александра Дугина — Дарья.

Целью убийц Дарьи Дугиной мог быть её отец

Целью убийц Дарьи Дугиной мог быть её отец

Обложка ©

ТАСС / Зураб Джавахадзе

Иван Косицын

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