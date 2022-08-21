Siemens извинилась за шутку о турбине для "Северного потока"
Siemens Energy удалила пост про плейлист для "одинокой" турбины "Северного потока"
Siemens Energy удалила свой шутливый пост, в котором интернет-пользователям было предложено создать плейлист, посвящённый "одинокой" турбине для "Северного потока". Компания принесла извинения.
"Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения", — пояснили в соцсетях представители Siemens Energy своё решение удалить предыдущий пост.
О том, что Siemens Energy предложила составить плейлист для "одинокой" турбины "Северного потока", Лайф уже рассказывал. В комментариях пользователи предложили включить в него композицию Адель Hello ("Привет"), Bob Marley & The Wailers Waiting in Vain ("Напрасно ожидая") и песню Don’t You Want Me ("Разве ты не хочешь меня") группы The Human League. Однако нашлись и те пользователи, кто остро воспринял шутливый пост, обвинив компанию в его неуместности.
Напомним, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.
ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH / POOL