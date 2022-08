Siemens извинилась за шутку о турбине для "Северного потока"

О том, что Siemens Energy предложила составить плейлист для "одинокой" турбины "Северного потока", Лайф уже рассказывал. В комментариях пользователи предложили включить в него композицию Адель Hello ("Привет"), Bob Marley & The Wailers Waiting in Vain ("Напрасно ожидая") и песню Don’t You Want Me ("Разве ты не хочешь меня") группы The Human League. Однако нашлись и те пользователи, кто остро воспринял шутливый пост, обвинив компанию в его неуместности.