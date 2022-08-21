В Венгрии описали нерадостное будущее Евросоюза

Частные глобальные корпорации намерены превратить Евросоюз в "Соединённые Штаты Европы" без суверенитета. Такое предположение высказал спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.

"Частные глобальные корпорации, обычно находящиеся вне Европы, хотят превратить Европейский союз в Соединённые Штаты Европы, в такую федерацию, и даже скорее в империю, в которой все нынешние национальные государства ЕС — включая Словакию и Венгрию — полностью потеряли бы самоопределение и свободу действий", — сказал Кёвер на открытии фестиваля венгерского народного творчества в словацком Жельезовце, где половину населения составляют этнические венгры.

Политик полагает, что цель этого заключается в том, чтобы частные корпорации "постоянно и исключительно" приобретали материальные и духовные ресурсы государств-членов. Кёвер подчеркнул, что против "финансовой мощи глобализма" для национальных государств "оружием самообороны" является "удерживающая и созидательная сила, присущая национальной идентичности".