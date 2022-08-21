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Регион
Опубликовано 21 августа 2022, 03:43

В Албании задержали украинца и двух россиян

Двух россиян в Албании обвинили в попытке проникнуть на военное предприятие

Министерство обороны Албании сообщило о задержании в центральной части страны двоих граждан России и украинца, якобы совершивших попытку проникновения на военное предприятие.

"Трое граждан с паспортами России и Украины попытались проникнуть на завод. При попытке остановить трёх иностранных граждан двое наших солдат получили ранения", цитирует агентство Reuters заявление албанского оборонного ведомства.

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Местное издание Albanian Daily, в свою очередь, сообщает, что двоих задержанных подозревают в том, что они являются российскими агентами. Третий гражданин имеет паспорт Украины.

"Первые двое — Светлана Тимофеева, 33 лет, и Михаил Зорин, 23 лет, оба с российскими паспортами", — пишет издание.

По данным албанского оборонного ведомства, предприятие, о котором идёт речь, производит продукцию оборонного назначения. В то время, когда страна была членом Организации Варшавского договора, на этом заводе изготавливали автоматы АК-47.

Ранее, напомним, ФСБ задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске членов террористической ячейки. По данным спецслужбы, члены ячейки финансировали действующих в Сирии террористов, а также призывали к совершению терактов на территории России.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова
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