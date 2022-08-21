Убийцы Дарьи Дугиной могли знать, что в джипе находится именно она

Злоумышленники знали, что за рулём взорванного автомобиля находится дочь общественного деятеля, философа Александра Дугина. Такое допущение прозвучало от российского политолога Сергея Карнаухова. Он предположил, что целью преступников была именно Дарья Дугина, а не её отец.

"Покушение на её отца? Это было бы странным выбором. Даша сейчас стала намного более узнаваемой и значимой в публичном политическом пространстве. Молодая, яркая, патриотичная. Машина взорвалась в пути. Значит, её вели и выбрали подходящее место. Иначе детонация произошла бы при посадке. А раз вели, значит, видели, кто сел в машину", — написал Карнаухов в своём телеграм-канале.