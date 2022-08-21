Убийцы Дарьи Дугиной могли знать, что в джипе находится именно она
Политолог Карнаухов допустил, что целью взорвавших авто преступников была именно дочь Дугина
Злоумышленники знали, что за рулём взорванного автомобиля находится дочь общественного деятеля, философа Александра Дугина. Такое допущение прозвучало от российского политолога Сергея Карнаухова. Он предположил, что целью преступников была именно Дарья Дугина, а не её отец.
"Покушение на её отца? Это было бы странным выбором. Даша сейчас стала намного более узнаваемой и значимой в публичном политическом пространстве. Молодая, яркая, патриотичная. Машина взорвалась в пути. Значит, её вели и выбрали подходящее место. Иначе детонация произошла бы при посадке. А раз вели, значит, видели, кто сел в машину", — написал Карнаухов в своём телеграм-канале.
Он оговорился, что это лишь его размышления, а все обстоятельства ЧП выяснят правоохранители.
Как уже сообщал Лайф, в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Сейчас уже известно, что в автомобиле находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. Глава ДНР Денис Пушилин также высказался о гибели Дарьи — он полагает, что целью подрывников был именно Александр Дугин, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима".
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