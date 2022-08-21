Украинцы из-за голода бегут из Европы

Украинские беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены возвращаться на родину из-за экономических проблем. Об этом пишет газета L'Indépendant.

По информации издания, в Испанию прибыли около 125 тысяч украинских беженцев, при этом адаптация иногда является "сложной задачей". Так, многие украинские беженцы уезжают домой. Причиной тому низкая заработная плата и слишком высокая стоимость жизни. Например, в Гранаде около 100 семей украинцев планируют отъезд на родину по экономическим причинам.

"Они голодают. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжёлое положение этих семей беженцев", — сообщает издание.

Газета, в частности, приводит рассказ 42-летнего украинца Юрия Блаженца, который вынужден "бежать от инфляции и нищеты в Испании". Мужчина жалуется, что работает только для того, чтобы платить за жильё.