Украинцы из-за голода бегут из Европы
L'Indépendant: Украинские беженцы бегут из Испании от голода и нищеты
Украинские беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены возвращаться на родину из-за экономических проблем. Об этом пишет газета L'Indépendant.
По информации издания, в Испанию прибыли около 125 тысяч украинских беженцев, при этом адаптация иногда является "сложной задачей". Так, многие украинские беженцы уезжают домой. Причиной тому низкая заработная плата и слишком высокая стоимость жизни. Например, в Гранаде около 100 семей украинцев планируют отъезд на родину по экономическим причинам.
"Они голодают. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжёлое положение этих семей беженцев", — сообщает издание.
Газета, в частности, приводит рассказ 42-летнего украинца Юрия Блаженца, который вынужден "бежать от инфляции и нищеты в Испании". Мужчина жалуется, что работает только для того, чтобы платить за жильё.
Ранее Лайф рассказывал, что Шотландия прекратила принимать украинских беженцев. Власти объяснили своё решение нехваткой жилья для их размещения. Предполагается, что эта мера будет действовать три месяца.
ТАСС / Marcus Brandt