Врач Перевалова объяснила, кому и когда полезно пить пиво

Мужчинам пиво вредно всегда, а женщинам в некоторых случаях оно может принести относительную пользу, рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова. По её словам, в этом напитке содержатся вещества, "гармонизирующие" состояние женщины в определённые периоды.

Медик пояснила, что пиво помогает облегчить предменструальный синдром (ПМС). Причина в том, что в состав напитка входят фитоэстрогены, которые могут восстанавливать баланс женских гормонов в организме.

"Как врач могу сказать, что в пиве есть плюсы, но не для всех и не всегда. Дело в том, что в пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию", — объяснила Перевалова в интервью радио Sputnik.

Однако она добавила, что часто употреблять пиво женщинам тоже не стоит. Так как напиток способствует набору лишнего веса, появлению в кишечнике грибковой флоры и как следствие — развитию алкоголизма. Кроме того, частое употребление пива может катастрофически сказаться на внешности женщины. По словам врача, для любительниц хмеля, как правило, характерен большой живот и маленькие ножки, отёки и серый цвет лица.