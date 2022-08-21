Литвинова сообщила об отмене повторного проката её фильма "Северный ветер"

Рената Литвинова сообщила об отмене повторного российского проката и спецпоказа её фильма "Северный ветер". Лента должна была запуститься 25 августа.

"Прокат, спецпоказ "Северного ветра" — всё отменено. "Внезапно". Причины — без комментариев", — написала актриса на своём канале в "Телеграме".

Спектакль-фантасмагория "Северный ветер" о любви и смерти был поставлен Литвиновой на сцене МХТ имени Чехова в 2017 году. Пьесу она написала сама, при этом проект стал её режиссёрским дебютом в театре. Она также исполнила в спектакле несколько ролей. Музыку написала Земфира.