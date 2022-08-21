Американцы испугались угрозы новой гражданской войны

Рост недоверия к политическим институтам в США указывает на то, что страна может находиться на грани нового внутреннего конфликта. Такой вывод содержится в материале британской The Guardian.

Издание рассказывает о позиции доктора Гарена Уинтемьюта, основателя Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия, — он обычно с насмешкой относился к предупреждениям о грядущей гражданской войне в Америке, называя их "сумасшедшей болтовнёй". Однако опрос, организованный центром в июле, "ошеломил его".

Выяснилось, что половина американцев ожидает гражданскую войну в ближайшие несколько лет, а каждый пятый житель США считает, что политическое насилие в некоторых обстоятельствах может быть оправданно. Кроме того, до 40% американцев уверены, что иметь сильного лидера важнее, чем оставаться демократией.

"Внезапно Уинтемьюту перестали казаться безумными разговоры о жестоком гражданском конфликте", — констатирует газета.

Сам исследователь полагает, что рост насильственных угроз усугубляется увеличением продаж оружия. Между тем в статье приводится мнение специалиста по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд, которая отмечает: политическая система в США не гарантирует того, что насильственный конфликт в стране не может произойти. Кляйнфельд сетует, что итоги этого опроса "вызывают тревогу": по её словам, это говорит о том, что жители США "очень разочарованы" демократией и не думают, что она работает.