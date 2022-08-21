ВСУ нанесли удар по Горловке из натовских орудий

Рано утром 21 августа украинские войска обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства, уточняется, что при обстреле со стороны вооружённых формирований Украины было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Ночью украинская сторона обстреляла населённый пункт Зайцево (южное), было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Напомним, 16 августа в одном из зданий исправительной колонии в Горловке в ДНР произошло возгорание. Причиной этого ЧП стал обстрел города украинскими войсками, сообщил мэр Иван Приходько. По счастью, обошлось без пострадавших.