Эксперт по химоружию раскрыл, чем отравили российских военных в Запорожье

При попадании в организм вещества ботулотоксин типа В поражаются лёгкие и слизистые — глаза и нос. Как заявил экс-член Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, микробиолог Игорь Никулин, из-за этого может возникнуть серьёзное, зачастую смертельное, отравление. Специалист таким образом оценил степень воздействия вещества, которое Украина использовала в Запорожье против российских военных.

Для смертельного отравления ботулотоксином нужна очень небольшая доза, отметил Никулин, "буквально несколько миллиграммов". Когда вещество попадает в организм, у человека прерывается кислородный обмен и блокируется ацетилхолин — пострадавший погибает от удушья и недостатка кислорода.

В беседе с РИА "Новости" эксперт подчеркнул, что ботулотоксин не является биооружием — это вещество животного происхождения. Он применяется обычно для отравления воды или ещё каких-либо веществ, которые необходимы человеку.

Никулин обратил внимание, что ботулотоксин находился и, вероятно, до сих пор находится на вооружении армии США. Соединённые Штаты, по его словам, имели бомбы, заряженные этим веществом. Он предположил, в Запорожье могли использовать такие бомбы — как вариант, ботулотоксин могли распылить аэрозольным способом с беспилотников.