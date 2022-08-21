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21 августа, 02:37

Посольство России призвало власти США ликвидировать своё химическое оружие

Россия призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела других стран. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

Комментарий российской дипмиссии появился в ответ на очередные обвинения Госдепа США, связанные с якобы применением химоружия против блогера Алексея Навального. Дипломаты подчеркнули, что утверждения властей Штатов об "отравлении" бездоказательны, а уголовное дело в его отношении не является политически мотивированным. Навальный отбывает наказание на основании решения суда, принятого в соответствии с российским законодательством.

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"Утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, лживы. Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтверждён Организацией по запрещению химического оружия", — говорится в заявлении посольства в телеграм-канале.

В дипмиссии вместе с тем напомнили, что именно Соединённые Штаты остаются единственным государством, которое до сих пор не избавилось от химического арсенала.

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"Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела", — добавили дипломаты.

Как ранее сообщал Лайф, ВСУ по приказу президента Украины применили против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что химатака произошла в конце июля. В организме пострадавших военных обнаружен органический яд искусственного происхождения — ботулотоксин типа В. Теперь Россия готовит документы, подтверждающие осуществление Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в ОЗХО.

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ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Иван Косицын

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