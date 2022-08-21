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21 августа, 02:28

Названы пять видов долгов, которые придётся выплачивать до копейки

Юрист Соловьёв перечислил долги, по которым необходимо платить до "последнего вздоха"

Россиянин может избавиться от большинства долгов благодаря закону о банкротстве. Тем не менее есть такие обязательства, по которым приходится платить всю жизнь, несмотря на материальные трудности. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Речь прежде всего идёт о возмещении ущерба жизни и здоровью другого человека и долгах по зарплате тем, кто работал на вас официально. Обязательно должны быть закрыты долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причинённые юрлицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.

Юрист объяснил, почему долг может остаться после погашения кредита

Юрист объяснил, почему долг может остаться после погашения кредита

Вне зависимости от переживаемых сложностей должник обязан оплатить текущие долги, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве, например долги по ЖКУ, а также задолженность по алиментам, так как речь идёт об интересах детей, порекомендовал Соловьёв.

Ранее Лайф приводил пояснения специалиста о том, что делать работнику, которому на карту упала "лишняя" зарплата. В первую очередь следует выяснить причину ошибочного зачисления денег. Согласно закону, зарплата, выплаченная работнику сверх положенной нормы, в том числе при неправильном начислении, не может быть взыскана.

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ТАСС / DPA / Frank May

Юлия Коновалова

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