Названы пять видов долгов, которые придётся выплачивать до копейки

Россиянин может избавиться от большинства долгов благодаря закону о банкротстве. Тем не менее есть такие обязательства, по которым приходится платить всю жизнь, несмотря на материальные трудности. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Речь прежде всего идёт о возмещении ущерба жизни и здоровью другого человека и долгах по зарплате тем, кто работал на вас официально. Обязательно должны быть закрыты долги за последствия сделок, признанных судом недействительными, уголовные штрафы за совершение общественно опасного деяния, а также убытки, причинённые юрлицу должником в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего.

Вне зависимости от переживаемых сложностей должник обязан оплатить текущие долги, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве, например долги по ЖКУ, а также задолженность по алиментам, так как речь идёт об интересах детей, порекомендовал Соловьёв.