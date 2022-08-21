Москвичей в последние дни лета ждёт аномальная жара

Аномально жаркая погода ожидается в Москве на следующей неделе. Температура воздуха будет доходить до 33 градусов тепла, при этом существенных осадков в столичном регионе не прогнозируется. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Москве ожидается настоящая жара. 28–30 градусов в понедельник, а уже [во] вторник и среду — 31–33 градуса. Существенных осадков не ожидается. Облачность небольшая будет ещё в понедельник, а вот уже со вторника её просто не будет, будут опять парящие лучи солнца. Воздушные массы со вторника будут перемещаться с юга — из Турции, Малой Азии, с Ближнего Востока", — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, это приведёт к тому, что температура будет на 7–8 градусов выше климатической нормы. В летний период это аномалия очень большая, заметил синоптик. Температура начнёт понижаться к концу недели, примерно с пятницы, но всё равно будет выше нормы, в диапазоне 25–29 градусов. Атмосферное давление тоже будет выше нормы в течение всей недели примерно на 7–10 мм ртутного столба.