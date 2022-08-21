Рейтинги Шольца в Германии продолжают ползти вниз

Более 60% жителей Германии недовольны работой канцлера ФРГ Олафа Шольца и правой коалиции "Светофор", состоящей из Социально-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90 / "Зелёные" и Свободной демократической партии (СвДП). Эти данные распространила газета Bild am Sonntag, ссылаясь на результаты опроса, проведённого социологическим институтом INSA.

В исследовании приняли участие более тысячи человек, и большинство (62%) заявили, что не удовлетворены деятельностью Шольца на посту канцлера. Только 25% респондентов заявили, что им нравится работа Шольца.

Издание отмечает, что, если бы выборы канцлера проходили сейчас, Шольцу с таким рейтингом удалось бы занять только третье место. Так, четверть немцев проголосовали бы за вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека (представителя "Зелёных"), 19% — за председателя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца и лишь 18% — за Шольца.

Продолжают обваливаться и рейтинги "Светофора": 27% опрошенных оказались довольны правительством, 65% заявили противоположное. А в начале марта работой Шольца были довольны 46% немцев, 44% опрошенных высоко оценили работу коалиции, 43% — наоборот.