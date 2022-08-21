В посольстве отреагировали на данные о задержании граждан РФ в Албании

Власти Албании пока не проинформировали Посольство РФ о задержании россиян, которое произошло при попытке якобы проникнуть на оружейный завод в городе Грамши. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя российской дипмиссии.

"До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ", — сообщили в посольстве.

Минобороны Албании ранее сообщило о задержании в центральной части страны двоих граждан России и украинца, якобы совершивших попытку проникновения на военное предприятие. При попытке остановить трёх иностранных граждан двое албанских солдат получили ранения.

По информации местных СМИ, задержанные — двое мужчин и одна женщина — находятся в полицейском участке области Эльбасан. Местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы страны. Пресса сообщает, что задержанными россиянами являются 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин. Третий гражданин имеет паспорт Украины.