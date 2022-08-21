В посольстве отреагировали на данные о задержании граждан РФ в Албании
Посольство РФ пока не получало информации от властей Албании о задержании россиян
Власти Албании пока не проинформировали Посольство РФ о задержании россиян, которое произошло при попытке якобы проникнуть на оружейный завод в городе Грамши. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя российской дипмиссии.
"До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ", — сообщили в посольстве.
Минобороны Албании ранее сообщило о задержании в центральной части страны двоих граждан России и украинца, якобы совершивших попытку проникновения на военное предприятие. При попытке остановить трёх иностранных граждан двое албанских солдат получили ранения.
По информации местных СМИ, задержанные — двое мужчин и одна женщина — находятся в полицейском участке области Эльбасан. Местная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы страны. Пресса сообщает, что задержанными россиянами являются 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин. Третий гражданин имеет паспорт Украины.
По некоторым данным, один из россиян, предположительно, зашёл на территорию завода и пытался провести фотосъёмку. Его заметила охрана, он попытался сбежать, однако был остановлен, хотя и применил некий спрей. Двух других граждан задержали после остановки неподалёку их автомобиля. Премьер-министр Албании Эди Рама уже заявил, что трое задержанных "подозреваются в шпионаже".
ТАСС / AP / Visar Kryeziu