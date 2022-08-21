Канада стала победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады в овертайме одержала победу над командой Финляндии со счётом 3:2 в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходил в канадском Эдмонтоне.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джошуа Руа (12-я минута), Уильям Дюфур (21) и Кент Джонсон (64). У проигравших же отличились Алекси Хеймосалми (45) и Йоаким Кемелл (51). Канадская сборная является рекордсменом по количеству побед на молодёжных чемпионатах мира, хоккеисты из этой страны выигрывали данный турнир уже 19 раз.

А ранее в матче за третье место сборная Швеции обыграла команду Чехии. Поединок закончился со счётом 3:1.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го в Эдмонтоне и Ред-Дире, однако после трёх соревновательных дней организаторы турнира приняли решение остановить соревнования на фоне участившихся случаев коронавируса в командах и отмены целого ряда матчей.

Сборная России на турнире в Эдмонтоне не выступала. Из-за ситуации вокруг Украины Международная федерация хоккея по рекомендации Международного олимпийского комитета объявила о недопуске российских команд до турниров под своей эгидой, а также о переносе соревнований, изначально запланированных в РФ в 2023 году. Речь идёт о молодёжном чемпионате мира, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, и чемпионате мира в Санкт-Петербурге. В Канаде вместо россиян играла сборная Латвии, которая заняла третье место в группе A, набрав четыре очка. В четвертьфинале латвийцы уступили шведам (1:2).