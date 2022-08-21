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21 августа, 04:25

Перечислены факторы, которые действуют на курс рубля

Аналитик Бабин: Восстановление импорта и смягчение валютных ограничений давят на курс рубля

Сразу несколько факторов сейчас оказывают влияние на рубль — это и постепенное восстановление импорта, и смягчение ограничений на вывоз валюты за границу, и возвращение на российский рынок резидентов из дружественных стран. Все эти моменты перечислил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Впрочем, отметил он, невзирая на глобальное давление, курс рубля к доллару с начала августа сохраняется в узком диапазоне без масштабных колебаний вверх или вниз. Только в последние дни российская валюта начала немного слабеть из-за уменьшения цен на сырьевые товары.

Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля

Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля

"Данная тенденция обусловлена замедлением роста экономик крупнейших потребителей сырья, что ослабляет спрос на него", — пояснил Бабин в беседе с агентством "Прайм".

Аналитик добавил, что если текущая ситуация будет ухудшаться, то сырьевые цены могут испытать сильный провал и достаточно долго будут находиться на более низких уровнях.

А аналитик Елена Михайлова предупредила об ослаблении американского доллара в августе, об этом писал Лайф. По словам эксперта, введение незаконных санкций против РФ поставило под угрозу репутацию валюты — её стабильность и надёжность.

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ТАСС / Егор Алеев

Юлия Коновалова

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