Перечислены факторы, которые действуют на курс рубля

Сразу несколько факторов сейчас оказывают влияние на рубль — это и постепенное восстановление импорта, и смягчение ограничений на вывоз валюты за границу, и возвращение на российский рынок резидентов из дружественных стран. Все эти моменты перечислил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Впрочем, отметил он, невзирая на глобальное давление, курс рубля к доллару с начала августа сохраняется в узком диапазоне без масштабных колебаний вверх или вниз. Только в последние дни российская валюта начала немного слабеть из-за уменьшения цен на сырьевые товары.

"Данная тенденция обусловлена замедлением роста экономик крупнейших потребителей сырья, что ослабляет спрос на него", — пояснил Бабин в беседе с агентством "Прайм".

Аналитик добавил, что если текущая ситуация будет ухудшаться, то сырьевые цены могут испытать сильный провал и достаточно долго будут находиться на более низких уровнях.