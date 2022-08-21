По факту подрыва машины с дочерью Дугина возбуждено уголовное дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля с Дарьей Дугиной
Следственный комитет возбудил уголовное дело после подрыва внедорожника, в котором погибла Дарья Дугина, дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершённого общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — информируют следователи у себя в "Телеграме".
По данным следствия, 20 августа около 21 часа вечера на трассе в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы на ходу сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство. Машина загорелась, девушка, которая находилась за рулём, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина.
Криминалисты и следователи с участием специалистов-взрывотехников проводят осмотр места происшествия. По итогу будут назначены экспертизы, в том числе — судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.
Сейчас следствие разрабатывает различные версии этого смертельного инцидента. Между тем политолог Марат Баширов уже предположил, что объектом покушения была не Дарья Дугина, а её отец. Как заметил эксперт в своём телеграме, "конечно, Александр Дугин был целью". С ним солидарен блогер Егор Холмогоров, который убеждён, что целью преступников изначально был Александр Дугин, который, предположительно, должен был находиться в той самой машине, которая была подорвана. Это мнение он выразил в беседе с Лайфом.
Между тем российский политолог Сергей Карнаухов придерживается иной точки зрения. Он предположил, что целью преступников была именно Дарья, а не её отец. Он полагает, что злоумышленники знали, что за рулём взорванного автомобиля находится дочь общественного деятеля.
t.me / dplatonova