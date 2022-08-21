По факту подрыва машины с дочерью Дугина возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после подрыва внедорожника, в котором погибла Дарья Дугина, дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершённого общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — информируют следователи у себя в "Телеграме".

По данным следствия, 20 августа около 21 часа вечера на трассе в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы на ходу сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство. Машина загорелась, девушка, которая находилась за рулём, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина.

Криминалисты и следователи с участием специалистов-взрывотехников проводят осмотр места происшествия. По итогу будут назначены экспертизы, в том числе — судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.