The Hill: Россия знает о недоработках ядерной защиты США

Россия осведомлена, что ядерные бомбы Соединённых Штатов Америки слабо защищены. Об этом написало издание The Hill.

По словам автора материала, США имеют в боевом арсенале ядерные бомбы свободного падения, но они не достаточно защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолётами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Россия, по данным автора статьи, знает об этой уязвимости.

Кроме того, армии Штатов не хватает крылатых ракет нового поколения малой и средней дальности в ядерном оснащении. По мнению аналитика, на это повлиял тот факт, что американские власти, в том числе и лидер США Джо Байден, препятствовали их разработке. Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка всё равно находится не в лучшем положении, о чём прекрасно известно и Китаю, резюмировало издание.