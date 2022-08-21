В Мелитополе задержали бывшего украинского офицера, подозреваемого в диверсиях

Сотрудники силовых ведомств задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий. Об этом рассказали в телеграм-канале городской администрации.

Сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Видео © t.me / Администрация города Мелитополя

"В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вёл наблюдения за полётами российских военных на аэродроме", — сообщили в мэрии.

На опубликованных кадрах показан богатый арсенал, который удалось обнаружить правоохранителям у подозреваемого. В квартире экс-силовика было найдено оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима.