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22 августа, 06:10

Росавиация до 29 августа продлила ограничения для аэропортов юга и центра России

Росавиация ещё на неделю продлила режим ограничения полётов в ряд аэропортов страны. Так, аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не будут принимать гражданские воздушные суда по меньшей мере до 29 августа.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 29 августа 2022 г.", — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

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Напомним, что ограничительные меры, касающиеся полётов в некоторые аэропорты юга и центральной части России, были введены 24 февраля текущего года в связи с началом специальной военной операции на Украине. В последний раз Росавиация продлила действие режима до 23 августа.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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