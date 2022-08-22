Росавиация до 29 августа продлила ограничения для аэропортов юга и центра России
Росавиация ещё на неделю продлила режим ограничения полётов в ряд аэропортов страны. Так, аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не будут принимать гражданские воздушные суда по меньшей мере до 29 августа.
"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 29 августа 2022 г.", — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
Напомним, что ограничительные меры, касающиеся полётов в некоторые аэропорты юга и центральной части России, были введены 24 февраля текущего года в связи с началом специальной военной операции на Украине. В последний раз Росавиация продлила действие режима до 23 августа.
Unsplash