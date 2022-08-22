Рябков предупредил НАТО о рискованных последствиях игнорирования красных линий
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что курс НАТО на игнорирование красных линий, обозначенных Москвой, крайне рискован. Такое мнение он высказал в интервью газете "Известия".
"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооружённого конфликта является в высшей степени рискованным", — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями. По его словам, необходимо предотвратить реализацию подобного сценария. Рябков подчеркнул, что страны, обладающие атомным арсеналом, должны придерживаться постулата о недопустимости войны между друг другом.
Ранее Лайф рассказывал, что российскому флоту предложили вернуть тактическое ядерное оружие. Как заявил академик Радий Илькаев, решение сократить вооружение принял президент СССР Михаил Горбачёв по договорённости с США. При этом эксперт обратил внимание, что соглашение носит джентльменский характер и официально не оформлено.
ТАСС / Гавриил Григоров