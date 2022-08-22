Рябков предупредил НАТО о рискованных последствиях игнорирования красных линий

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что курс НАТО на игнорирование красных линий, обозначенных Москвой, крайне рискован. Такое мнение он высказал в интервью газете "Известия".

"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооружённого конфликта является в высшей степени рискованным", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями. По его словам, необходимо предотвратить реализацию подобного сценария. Рябков подчеркнул, что страны, обладающие атомным арсеналом, должны придерживаться постулата о недопустимости войны между друг другом.