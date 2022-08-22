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22 августа, 05:04

Россия и Индия скоро могут взаимно признать системы "Мир" и RuPay

В банкоматах и терминалах Индии в скором времени могут начать принимать карты российской платёжной системы "Мир". Этими сведениями поделилась индийская газета Deccan Herald.

Издание также предполагает, что с большей долей вероятности будут сделаны шаги для начала приёма карт индийской платёжной системы RuPay. Индия и Россия таким образом вскоре могут признать платёжные системы друг друга.

В каких зарубежных странах принимают карты "Мир"

В каких зарубежных странах принимают карты "Мир"

"Взаимный приём карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платёжных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем", — пишет газета.

По информации индийского СМИ, эти вопросы обсуждались во время визита в Москву советника по нацбезопасности премьер-министра Индии Аджита Довала 17–18 августа. Чиновник провёл переговоры с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

"Есть серьёзные подвижки": Эрдоган и Путин обсудили использование в Турции карт "Мир"

"Есть серьёзные подвижки": Эрдоган и Путин обсудили использование в Турции карт "Мир"

На днях, напомним, замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Россия ведёт переговоры об использовании отечественной платёжной карты "Мир" в ряде стран, включая Азербайджан, Китай и Египет. Дипломат отметил, что расширение географии использования "Мира" стало теперь приоритетным. Поводом послужила необоснованная блокировка российских клиентов в западных платёжных системах.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Дмитрий Алексиевич

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