Россия и Индия скоро могут взаимно признать системы "Мир" и RuPay

В банкоматах и терминалах Индии в скором времени могут начать принимать карты российской платёжной системы "Мир". Этими сведениями поделилась индийская газета Deccan Herald.

Издание также предполагает, что с большей долей вероятности будут сделаны шаги для начала приёма карт индийской платёжной системы RuPay. Индия и Россия таким образом вскоре могут признать платёжные системы друг друга.

"Взаимный приём карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платёжных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем", — пишет газета.

По информации индийского СМИ, эти вопросы обсуждались во время визита в Москву советника по нацбезопасности премьер-министра Индии Аджита Довала 17–18 августа. Чиновник провёл переговоры с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.