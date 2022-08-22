Зеленский заявил о "последней черте" в переговорах с Россией

Предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Москвой. Об этом заявил Владимир Зеленский. У себя в "Телеграме" он написал, что реакция украинской стороны на такое судебное разбирательство с участием солдат Вооружённых сил Украины будет "однозначной". Эту ситуацию Зеленский назвал "последней чертой".

"Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договорённостей, всех международных правил, если будут злоупотребления. Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны", — гласит текст записи президента.

Этот вопрос, по словам Зеленского, уже был обсуждён с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил ранее, что для проведения встречи президента России Владимира Путина с Зеленским нет никакой "практической платформы". Дипломат подчеркнул, что поставки оружия Киеву западными странами лишь затягивают конфликт на Украине.