Зеленский заявил о "последней черте" в переговорах с Россией
Предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Москвой. Об этом заявил Владимир Зеленский. У себя в "Телеграме" он написал, что реакция украинской стороны на такое судебное разбирательство с участием солдат Вооружённых сил Украины будет "однозначной". Эту ситуацию Зеленский назвал "последней чертой".
"Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договорённостей, всех международных правил, если будут злоупотребления. Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны", — гласит текст записи президента.
Этот вопрос, по словам Зеленского, уже был обсуждён с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил ранее, что для проведения встречи президента России Владимира Путина с Зеленским нет никакой "практической платформы". Дипломат подчеркнул, что поставки оружия Киеву западными странами лишь затягивают конфликт на Украине.
Между тем заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что трибунал может ожидать самого Владимира Зеленского. По словам политика, для президента Украины есть только два варианта в будущем — трибунал или возврат на вторые роли в комедийных шоу.
ТАСС / Zuma