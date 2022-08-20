Пора расплаты: Как наёмники в Донбассе пытаются разжалобить трибунал Пятерым наёмникам, воевавшим в Донбассе на стороне Украины, теперь грозит смертная казнь. Сейчас они пытаются всех разжалобить, хотя среди них есть безжалостные вояки, прошедшие горячие точки. 20639 20639 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

На днях в Донецкой Народной республике состоялось первое заседание трибунала по делу пятерых иностранцев из Великобритании, Хорватии и Швеции, обвиняемых в наёмничестве.

На скамье подсудимых оказались 47-летний швед Матиас Густавссон, 40-летний хорват Векослав Пребег, британцы Джон Хардинг 1961 года рождения, отец четырёх детей Эндрю Хилл 1986 года рождения и 22-летний гуманитарный работник из Кембриджшира Дилан Хили.

Все они попали в руки донбасского правосудия после массовой сдачи в плен бойцов "Азова"* и прочих военных, оборонявших завод "Азовсталь" от союзных войск. Из этой пятёрки дольше всех скрывался хорват Пребег. Несколько ночей он бегал от силовиков ДНР по степям, но в итоге вышел на одну из российских частей, где был схвачен.

Фигуранты уголовного дела: британец Эндрю Хилл, швед Матиас Густавссон, британцы Джон Хардинг, Дилан Хили и хорват Векослав Пребег (справа налево) в Верховном суде Донецкой Народной Республики (ДНР). Фото © ТАСС / Низами Гаджибалаев

Это уже вторая партия иностранцев, которых судят в ДНР. Первую тройку в составе британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера и марроканца Саадуна Брагима уже приговорили к смертной казни.

Можно не сомневаться в том, что вторую группу наёмников ждёт высшая мера наказания. Только теперь они это сами понимают. Месяц назад Джон Хардинг в интервью российским журналистам даже разрыдался на камеру.

Джон Хардинг на скамье подсудимых. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

В итоге Хардинг даже обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой повлиять на президента РФ, главу ДНР, а также Владимира Зеленского с тем, чтобы вытащить наёмников из тюрьмы.

Однако британским властям нет дела до проблем своих вояк. Недавно The Guardian в материале о гражданах Великобритании, воюющих на стороне Украины, прямо отметила: "Даунинг-стрит (имеется в виду резиденция премьер-министра Великобритании, расположенная по адресу Даунинг-стрит, 10. — Прим. Лайфа) предполагает, что они (британские наёмники) вообще не должны были находиться в Мариуполе, а секретарь Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал, что сочувствует захваченным британцам, но они сражались на Украине незаконно".

Британский наёмник Джон Хардинг обратился к премьеру Борису Джонсону. Видео © T. me / КИМ

От Сирии до Грузии

Джон Хардинг — полный тёзка легендарного британского рыцаря, историка, поэта и летописца Столетней войны, жившего на рубеже XIV и XV веков. Оба Хардинга даже жили по соседству: рыцарь — в графстве Нортамберленд на северо-востоке страны, современный наёмник — выходец из Сандерленда, графство Тайн-энд-Уир. Это тоже северо-восточное побережье Англии, только на 100 километров южнее.

В возрасте 16 лет, едва окончив школу, Хардинг вступил в Вооружённые силы Великобритании, в составе которых в 1982 году якобы принял участие в Фолклендской войне. По неподтверждённым данным, британец тогда служил в Воздушно-десантных войсках.

В первый раз Хардинг отслужил семь лет, после чего на гражданке работал инженером. В 2015 году на волне организованной США борьбы с ИГИЛ* он снова отправился на службу — в Сирию, где воевал на стороне курдских отрядов народной самообороны.





Уже тогда Хардингу было 54 года, он стал одним из самых возрастных бойцов среди прибывших на Ближний Восток иностранных наёмников. Поэтому за ним быстро закрепилось прозвище Pops — Батя.

Тогда Хардинг воевал в составе тактической медицинской группы, где якобы стал одним из двух самых опытных медиков, а с осени 2016-го он командовал этим подразделением.

Британский сегмент Facebook** в то время кипел от сообщений о нравах, царящих в ТМГ. Якобы бойцы подразделения отличались большой лояльностью к употреблению и распространению наркотиков, зачастую сами принимали активное участие в боестолкновениях, а руководство ТМГ откровенно шпионило в пользу США. Сами служивые, разумеется, опровергали эти заявления.

Косвенно о том, что на самом деле творилось в рядах медицинской службы, можно судить по тому факту, что, когда Хардинг вернулся из своей сирийской "командировки" на родину, он был сразу арестован антитеррористическим подразделением Британской полиции и допрошен. С тех пор эта процедура повторялась при каждом его пересечении границы Великобритании. Кстати, в Интернете полно фотографий Хардинга, позирующего с оружием, но почему-то ни одной — со скальпелем и капельницами.

Перед тем как попасть в "Азов", Хардинг воевал под флагом Грузинского легиона. Фото © News.sky.com

В 2018 году, едва вернувшись из Сирии, он снова отправился искать приключения — в Киев, где записался в Национальную гвардию Украины. А последние несколько лет Хардинг служил в составе полка "Азов"***, с которым и оказался в Мариуполе.

P. S.

После сдачи в плен и начала уголовного разбирательства по факту наёмничества горе-вояка полон сожалений и желания выбраться из этой ситуации живым. Однако вряд ли донецкие судьи оценят запоздалое раскаяние. За смерть мирных жителей Донбасса придётся строго ответить.

* ИГИЛ — запрещённая в России террористическая организация. ** Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, и запрещена на территории РФ. *** "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

ДНР. Донецк. Фигуранты уголовного дела: британец Джон Хардинг, хорват Векослав Пребег, швед Матиас Густавссон, британцы Эндрю Хилл и Дилан Хили (слева направо) в Верховном суде Донецкой Народной Республики (ДНР). Фото © ТАСС / AP Photo А вам жалко наёмников? 0 Нет, потому что они воюют за деньги Жалко, потому что их обманули заказчики Я полностью доверяю решению суда

Авторы Евгений Кузнецов