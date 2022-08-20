ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Пора расплаты: Как наёмники в Донбассе пытаются разжалобить трибунал

Пятерым наёмникам, воевавшим в Донбассе на стороне Украины, теперь грозит смертная казнь. Сейчас они пытаются всех разжалобить, хотя среди них есть безжалостные вояки, прошедшие горячие точки.

Опубликовано 19 августа 2022, 21:40
20639
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

На днях в Донецкой Народной республике состоялось первое заседание трибунала по делу пятерых иностранцев из Великобритании, Хорватии и Швеции, обвиняемых в наёмничестве.

На скамье подсудимых оказались 47-летний швед Матиас Густавссон, 40-летний хорват Векослав Пребег, британцы Джон Хардинг 1961 года рождения, отец четырёх детей Эндрю Хилл 1986 года рождения и 22-летний гуманитарный работник из Кембриджшира Дилан Хили.

Все они попали в руки донбасского правосудия после массовой сдачи в плен бойцов "Азова"* и прочих военных, оборонявших завод "Азовсталь" от союзных войск. Из этой пятёрки дольше всех скрывался хорват Пребег. Несколько ночей он бегал от силовиков ДНР по степям, но в итоге вышел на одну из российских частей, где был схвачен.

Фигуранты уголовного дела: британец Эндрю Хилл, швед Матиас Густавссон, британцы Джон Хардинг, Дилан Хили и хорват Векослав Пребег (справа налево) в Верховном суде Донецкой Народной Республики (ДНР). Фото © ТАСС / Низами Гаджибалаев

Фигуранты уголовного дела: британец Эндрю Хилл, швед Матиас Густавссон, британцы Джон Хардинг, Дилан Хили и хорват Векослав Пребег (справа налево) в Верховном суде Донецкой Народной Республики (ДНР). Фото © ТАСС / Низами Гаджибалаев

Это уже вторая партия иностранцев, которых судят в ДНР. Первую тройку в составе британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера и марроканца Саадуна Брагима уже приговорили к смертной казни.

Можно не сомневаться в том, что вторую группу наёмников ждёт высшая мера наказания. Только теперь они это сами понимают. Месяц назад Джон Хардинг в интервью российским журналистам даже разрыдался на камеру.

Джон Хардинг на скамье подсудимых. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Джон Хардинг на скамье подсудимых. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

В итоге Хардинг даже обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой повлиять на президента РФ, главу ДНР, а также Владимира Зеленского с тем, чтобы вытащить наёмников из тюрьмы.

Однако британским властям нет дела до проблем своих вояк. Недавно The Guardian в материале о гражданах Великобритании, воюющих на стороне Украины, прямо отметила: "Даунинг-стрит (имеется в виду резиденция премьер-министра Великобритании, расположенная по адресу Даунинг-стрит, 10. — Прим. Лайфа) предполагает, что они (британские наёмники) вообще не должны были находиться в Мариуполе, а секретарь Северной Ирландии Брэндон Льюис сказал, что сочувствует захваченным британцам, но они сражались на Украине незаконно".

Британский наёмник Джон Хардинг обратился к премьеру Борису Джонсону. Видео © T. me / КИМ

От Сирии до Грузии

Джон Хардинг — полный тёзка легендарного британского рыцаря, историка, поэта и летописца Столетней войны, жившего на рубеже XIV и XV веков. Оба Хардинга даже жили по соседству: рыцарь — в графстве Нортамберленд на северо-востоке страны, современный наёмник — выходец из Сандерленда, графство Тайн-энд-Уир. Это тоже северо-восточное побережье Англии, только на 100 километров южнее.

В возрасте 16 лет, едва окончив школу, Хардинг вступил в Вооружённые силы Великобритании, в составе которых в 1982 году якобы принял участие в Фолклендской войне. По неподтверждённым данным, британец тогда служил в Воздушно-десантных войсках.

В первый раз Хардинг отслужил семь лет, после чего на гражданке работал инженером. В 2015 году на волне организованной США борьбы с ИГИЛ* он снова отправился на службу — в Сирию, где воевал на стороне курдских отрядов народной самообороны.

  • Британский наёмник Джон Хардинг. Фото © T.me / Операция Z: Военкоры Русской Весны
    Британский наёмник Джон Хардинг. Фото © T.me / Операция Z: Военкоры Русской Весны
  • Британский наёмник Джон Хардинг. Фото © T.me / Операция Z: Военкоры Русской Весны
    Британский наёмник Джон Хардинг. Фото © T.me / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Британский наёмник Джон Хардинг. Фото © T.me / Операция Z: Военкоры Русской Весны

1 / 2

Уже тогда Хардингу было 54 года, он стал одним из самых возрастных бойцов среди прибывших на Ближний Восток иностранных наёмников. Поэтому за ним быстро закрепилось прозвище Pops — Батя.

Тогда Хардинг воевал в составе тактической медицинской группы, где якобы стал одним из двух самых опытных медиков, а с осени 2016-го он командовал этим подразделением.

Британский сегмент Facebook** в то время кипел от сообщений о нравах, царящих в ТМГ. Якобы бойцы подразделения отличались большой лояльностью к употреблению и распространению наркотиков, зачастую сами принимали активное участие в боестолкновениях, а руководство ТМГ откровенно шпионило в пользу США. Сами служивые, разумеется, опровергали эти заявления.

Косвенно о том, что на самом деле творилось в рядах медицинской службы, можно судить по тому факту, что, когда Хардинг вернулся из своей сирийской "командировки" на родину, он был сразу арестован антитеррористическим подразделением Британской полиции и допрошен. С тех пор эта процедура повторялась при каждом его пересечении границы Великобритании. Кстати, в Интернете полно фотографий Хардинга, позирующего с оружием, но почему-то ни одной — со скальпелем и капельницами.

Перед тем как попасть в "Азов", Хардинг воевал под флагом Грузинского легиона. Фото © News.sky.com

Перед тем как попасть в "Азов", Хардинг воевал под флагом Грузинского легиона. Фото © News.sky.com

В 2018 году, едва вернувшись из Сирии, он снова отправился искать приключения — в Киев, где записался в Национальную гвардию Украины. А последние несколько лет Хардинг служил в составе полка "Азов"***, с которым и оказался в Мариуполе.

P. S.

После сдачи в плен и начала уголовного разбирательства по факту наёмничества горе-вояка полон сожалений и желания выбраться из этой ситуации живым. Однако вряд ли донецкие судьи оценят запоздалое раскаяние. За смерть мирных жителей Донбасса придётся строго ответить.

* ИГИЛ — запрещённая в России террористическая организация.

** Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, и запрещена на территории РФ.

*** "Азов"запрещённая в России террористическая организация.

https://static.life.ru/publications/2022/8/19/774549395221.6554.jpg

ДНР. Донецк. Фигуранты уголовного дела: британец Джон Хардинг, хорват Векослав Пребег, швед Матиас Густавссон, британцы Эндрю Хилл и Дилан Хили (слева направо) в Верховном суде Донецкой Народной Республики (ДНР). Фото © ТАСС / AP Photo

А вам жалко наёмников?

0
Как британский наёмник Эйден Аслин пытается избежать смертного приговора, прикрывшись женой
Как британский наёмник Эйден Аслин пытается избежать смертного приговора, прикрывшись женой
BannerImage
Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!