Вильфанд пообещал россиянам долгий бархатный сезон

В России осенью ожидается длительный бархатный сезон, так как вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Чёрного моря — 25–26, а в Сочи и Анапе — 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость. В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды — 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу", — отметил синоптик в беседе с ТАСС.

Вильфанд заметил, что бархатный сезон обычно длится до конца сентября, но в этом году он закончится не раньше первой декады октября.