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22 августа, 03:55

Вильфанд пообещал россиянам долгий бархатный сезон

В России осенью ожидается длительный бархатный сезон, так как вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Чёрного моря — 25–26, а в Сочи и Анапе — 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость. В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды — 24 градуса. Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу", — отметил синоптик в беседе с ТАСС.

Москвичей в последние дни лета ждёт аномальная жара

Москвичей в последние дни лета ждёт аномальная жара

Вильфанд заметил, что бархатный сезон обычно длится до конца сентября, но в этом году он закончится не раньше первой декады октября.

Ранее Лайф писал, что в Москве продлён оранжевый уровень погодной опасности из-за риска природных пожаров. Предупреждение о пожарной опасности в столице действует до 15:00 22 августа, в Московской области — до 11:00 22 августа.

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ТАСС / Михаил Метцель

Юлия Коновалова

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