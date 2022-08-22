Американцы усмотрели в Украине "чёрную дыру"

Читатели американского издания Newsweek отреагировали на информацию о поставках Украине западного оружия. Эти данные опубликованы системой мониторинга Ukraine Support Tracker, согласно им, Вашингтон обязался оказать Киеву военную помощь на сумму 25,2 миллиарда долларов.

Между тем, по информации издания, новые заверения о военной помощи украинской стороне со стороны Европы стали в июле "совершенно пустыми" — уже к августу ни одна крупная страна Евросоюза "не взяла на себя существенных новых обязательств". Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, чёрная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают", — негодует пользователь под ником HH Victor.

"Байдену нужно накачивать Украину деньгами, чтобы украинцы никогда не выдали нам все подробности о его с (сыном Байдена. — Прим. Лайфа) Хантером преступлениях в этой стране", — приводит свою версию происходящего Willysp.

"А я-то думал, что "всемогущий" Байден действительно объединил весь Запад в максимальной помощи Украине против России. А что получается? Запад не так-то много и даёт! Очередная ложь только для того, чтобы в очередной раз "подпереть Байдена", — пишет Malcolm Tent.

"Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину, как утверждает Правительство США. Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и так далее для Вооружённых сил США", —гласит комментарий пользователя Roger Vincent.