Молодой американец решил помочь женщине и получил пулю

В национальном лесу в Алабаме (США) женщина застрелила молодого человека, который вместе с девушкой остановился, чтобы помочь ей. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщает The New York Times.

По информации газеты, 22-летний Адам Симджи и его 20-летняя девушка Микайла Паулюс ехали на автомобиле по национальному лесу Талладега, когда увидели голосующую на обочине Ясмин Хайдер. Женщина уверяла, что её машина не заводится. Молодые люди попробовали помочь ей починиться, однако сделать этого не удалось. А затем женщина попыталась их ограбить. Хайдер достала пистолет и приказала паре направиться в лес.

Симджи в ответ на это тоже вытащил оружие, и в итоге произошла перестрелка. Злоумышленница получила несколько ранений в туловище, а молодой человек — в спину. Паулюс, которая не пострадала, пыталась спасти своего парня при помощи искусственного дыхания, но он скончался на месте.

Напавшую на них Хайдер доставили ​​в больницу Бирмингема и прооперировали. Ей предъявлены обвинения в убийстве, похищении людей и ограблении.