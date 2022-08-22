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Регион
Опубликовано 22 августа 2022, 02:17
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В Минобороны рассказали, какой опыт приобретается в спецоперации

В Минобороны РФ заявили об использовании опыта СВО для улучшения систем вооружения

Управление развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России использует опыт, получаемый Вооружёнными силами РФ в рамках проведения военной спецоперации на Украине, для повышения эффективности вооружения. Об этом в рамках прошедшего форума "Армия-2022" рассказал начальник управления Василий Елистратов.

"Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать ещё эффективнее и ещё умнее", — сказал он в интервью ТАСС.

"Робопёс" с гранатомётом на спине прогулялся по форуму "Армия-2022"
"Робопёс" с гранатомётом на спине прогулялся по форуму "Армия-2022"

Таким образом представитель военного ведомства ответил на вопрос о том, анализируется ли опыт, получаемый Армией России в рамках спецоперации, для разработок в сфере искусственного интеллекта.

Ранее начальник главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук, выступая на полях форума "Армия-2022", сообщил о создании в структуре военного ведомства управления по развитию искусственного интеллекта для активизации работ по использованию данных технологий при разработке различных видов вооружения.

А Лайф сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с образцом системы с искусственным интеллектом на полях форума "Армия-2022". Начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны РФ Василий Елистратов доложил главе военного ведомства, что она способна обмануть ПВО.

Вооружённые силы России хотят оснастить роботизированными РСЗО
Вооружённые силы России хотят оснастить роботизированными РСЗО
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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