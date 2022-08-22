В Минобороны рассказали, какой опыт приобретается в спецоперации

Управление развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России использует опыт, получаемый Вооружёнными силами РФ в рамках проведения военной спецоперации на Украине, для повышения эффективности вооружения. Об этом в рамках прошедшего форума "Армия-2022" рассказал начальник управления Василий Елистратов.

"Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать ещё эффективнее и ещё умнее", — сказал он в интервью ТАСС.

Таким образом представитель военного ведомства ответил на вопрос о том, анализируется ли опыт, получаемый Армией России в рамках спецоперации, для разработок в сфере искусственного интеллекта.

Ранее начальник главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук, выступая на полях форума "Армия-2022", сообщил о создании в структуре военного ведомства управления по развитию искусственного интеллекта для активизации работ по использованию данных технологий при разработке различных видов вооружения.