В Швейцарии посмеялись над тем, как Америка "спасает" Европу от газового кризиса
Blick: Бизнесмены из США обогащаются на миллионы долларов на поставках газа в Европу
Американские предприниматели, продающие газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов. Как пишет швейцарская газета Blick, газовый кризис в европейских странах приносит колоссальные прибыли компаниям, экспортирующим американское топливо в ЕС.
"Трейдеры и энергетические компании получают до 200 миллионов долларов прибыли за поставку американского природного газа в Европу", — пишут авторы публикации со ссылкой на данные Business Insider.
Как утверждается, за год доля поставок сжиженного природного газа из Соединённых Штатов в Европу выросла с 20 до 60%. Издание в свете этого с иронией отмечает, что "США изображают из себя спасителей". Газета таким образом прямо усомнилась, что Вашингтон продаёт голубое топливо Европе из альтруизма, и заметила, что "разница в цене на газ на двух континентах огромна".
Ранее Лайф сообщал, что цена газа в Европе достигла очередного максимума. В ходе торгов 19 августа она превысила $2700 за тысячу кубических метров. Это произошло впервые с начала марта 2022 года. Рост зафиксирован после новостей о приостановке работы "Северного потока" из-за ремонта. "Газпром" прогнозирует, что при сложившихся обстоятельствах цены зимой на голубое топливо в Европе превысят уровень в $4000 за тысячу кубов.
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