В Швейцарии посмеялись над тем, как Америка "спасает" Европу от газового кризиса

Американские предприниматели, продающие газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов. Как пишет швейцарская газета Blick, газовый кризис в европейских странах приносит колоссальные прибыли компаниям, экспортирующим американское топливо в ЕС.

"Трейдеры и энергетические компании получают до 200 миллионов долларов прибыли за поставку американского природного газа в Европу", — пишут авторы публикации со ссылкой на данные Business Insider.

Как утверждается, за год доля поставок сжиженного природного газа из Соединённых Штатов в Европу выросла с 20 до 60%. Издание в свете этого с иронией отмечает, что "США изображают из себя спасителей". Газета таким образом прямо усомнилась, что Вашингтон продаёт голубое топливо Европе из альтруизма, и заметила, что "разница в цене на газ на двух континентах огромна".