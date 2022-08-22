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22 августа, 00:58
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"Замёрзнет ад": В США высказались об условии возвращения Аляски в состав России

Журналист The Hill: Существует лишь одно условие возвращения Аляски в состав РФ

Американо-канадская журналистка Дайан Фрэнсис утверждает, что существует лишь одно условие, при котором Аляска вернётся в состав России. Материал с её рассуждениями по этому поводу размещён в журнале The Hill.

Автор публикации, в частности, обеспокоена, что все последние годы Россия уделяет серьёзное внимание развитию Арктики. Фрэнсис также посетовала, что официальный Вашингтон долгое время игнорировал Арктику и позволил Москве существенно там закрепиться.

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"Замёрзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединённых Штатов, долгое время игнорировался", — пишет публицист.

Российские власти делают большую ставку на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией, напоминает Фрэнсис, отмечая, что север Канады практически не заселён, а правительство страны заблокировало разработку огромных запасов нефти и газа, открытых в Арктике в 1980-х годах.

Между тем северное побережье России, напротив, гораздо лучше освоено: там есть города, а также плавучий ядерный реактор. Москва приступила к разведке нефти и заявляет, что её подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана. Автор статьи в итоге делает вывод, что существует лишь одно условие, при котором Аляска может вернуться в состав России.

"Это произойдёт, когда ад замёрзнет", — написала Фрэнсис.

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Ранее, напомним, китайское издание Sohu сообщило, что власти США пытаются задавить Россию многочисленными санкциями, но Москва может осуществить контрудар, который лишит Вашингтон Аляски. США никогда не участвовали в прямом военном конфликте ни с СССР, ни с Россией. Однако, если Вашингтон пойдёт на крайние меры, Россия может ответить ему тем же, подчёркивают авторы публикации.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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