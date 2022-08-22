"Замёрзнет ад": В США высказались об условии возвращения Аляски в состав России

Американо-канадская журналистка Дайан Фрэнсис утверждает, что существует лишь одно условие, при котором Аляска вернётся в состав России. Материал с её рассуждениями по этому поводу размещён в журнале The Hill.

Автор публикации, в частности, обеспокоена, что все последние годы Россия уделяет серьёзное внимание развитию Арктики. Фрэнсис также посетовала, что официальный Вашингтон долгое время игнорировал Арктику и позволил Москве существенно там закрепиться.

"Замёрзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединённых Штатов, долгое время игнорировался", — пишет публицист.

Российские власти делают большую ставку на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией, напоминает Фрэнсис, отмечая, что север Канады практически не заселён, а правительство страны заблокировало разработку огромных запасов нефти и газа, открытых в Арктике в 1980-х годах.

Между тем северное побережье России, напротив, гораздо лучше освоено: там есть города, а также плавучий ядерный реактор. Москва приступила к разведке нефти и заявляет, что её подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана. Автор статьи в итоге делает вывод, что существует лишь одно условие, при котором Аляска может вернуться в состав России.

"Это произойдёт, когда ад замёрзнет", — написала Фрэнсис.