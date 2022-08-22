Британцев решили поощрять за сэкономленную энергию

Оператор единой британской энергосистемы, компания National Grid, работает над мерами, которые стимулировали бы клиентов тратить меньше электроэнергии в холодное время года. Об этом сообщает Daily Express.

С конца осени компания готова выплачивать до 6 фунтов (7 долларов) за каждый сэкономленный киловатт-час. Например, за отказ от использования стиральных машин и игровых консолей в самый загруженный период дня — с 17:00 до 20:00.

"Мы разрабатываем новый доступный для клиентов сервис, которым можно будет воспользоваться этой зимой. Дополнительная информация будет объявлена в скором времени", — пояснил представитель National Grid.

Примерно похожая схема была опробована прошлой зимой на более чем 100 тысячах клиентов энергетической компании Octopus Energy. Тогда домохозяйства просили на два часа не использовать электрические бытовые приборы.