Британцев решили поощрять за сэкономленную энергию
Daily Express: В Британии планируют поощрять жителей за экономию электроэнергии
Оператор единой британской энергосистемы, компания National Grid, работает над мерами, которые стимулировали бы клиентов тратить меньше электроэнергии в холодное время года. Об этом сообщает Daily Express.
С конца осени компания готова выплачивать до 6 фунтов (7 долларов) за каждый сэкономленный киловатт-час. Например, за отказ от использования стиральных машин и игровых консолей в самый загруженный период дня — с 17:00 до 20:00.
"Мы разрабатываем новый доступный для клиентов сервис, которым можно будет воспользоваться этой зимой. Дополнительная информация будет объявлена в скором времени", — пояснил представитель National Grid.
Примерно похожая схема была опробована прошлой зимой на более чем 100 тысячах клиентов энергетической компании Octopus Energy. Тогда домохозяйства просили на два часа не использовать электрические бытовые приборы.
Ранее Лайф сообщал, что жителям Великобритании стоит мыться на минуту меньше, чтобы не допустить дефицита воды. По данным СМИ, власти приняли такое решение из-за ожиданий экспертов, которые уверены, что спустя 25 лет стране понадобится ещё четыре миллиарда литров воды в день для потребностей граждан Соединённого Королевства.
ТАСС / АР / Virginia Mayo