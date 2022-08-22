Шольц раскрыл дальнейшие планы на посту канцлера ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что ему "было бы неплохо" получить ещё один мандат. Об этом политик заявил, отвечая на вопрос, как долго он хотел бы оставаться на своём посту. Своё заявление Шольц сделал в рамках дня открытых дверей Правительства ФРГ.

"Если бы я сейчас подсчитал — вступление в должность и сколько лет мне исполнится, если я буду работать ещё очень-очень долго, я думаю, что есть основания для скромности… Но я хочу позаботиться о том, что мы решим стоящие перед нами задачи, которые сейчас очень-очень сложны, и сделаем это настолько хорошо, и добьёмся такого прогресса для нашей страны, что я получу ещё один мандат. Это было бы неплохо", — сказал немецкий канцлер.

Задавший вопрос мужчина также попросил Шольца уточнить, не считает ли он необходимым введение ограничений на срок нахождения на посту канцлера. Это решение, по мнению политика, должно оставаться за избирателями.

"Имеет также значение, живёте ли вы в стране, где глава правительства избирается напрямую, как во Франции или в США, или это парламентская система, где вы избираете парламент, а он затем приводит главу правительства и само правительство к власти. И если этот путь был пройден, да ещё в Германии — с традицией пропорционального представительства, где представлено много партий, в отличие от многих других стран, где их только две, то я думаю, что в этом нет необходимости", — добавил Шольц.