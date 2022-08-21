Шольца заставили рассказать, как часто он принимает душ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позволяет себе роскошь — ежедневно принимает душ. Каверзный вопрос ему задала девушка в день открытых дверей, напомнив, что власти Германии просят население экономить воду и свет из-за кризиса в энергетике.

"Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?" — спросила она. Немецкий канцлер не смог увернуться от ответа и сказал: "Каждый день!"