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21 августа, 15:38

Шольца заставили рассказать, как часто он принимает душ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позволяет себе роскошь — ежедневно принимает душ. Каверзный вопрос ему задала девушка в день открытых дверей, напомнив, что власти Германии просят население экономить воду и свет из-за кризиса в энергетике.

"Федеральное правительство дало нам рекомендации, как часто следует принимать душ. А как часто вы его принимаете?" спросила она. Немецкий канцлер не смог увернуться от ответа и сказал: "Каждый день!"

Больше половины немцев стали реже мыться из-за санкций против России

Больше половины немцев стали реже мыться из-за санкций против России

Как писал Лайф, премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман предложил гражданам отапливать лишь одну комнату в жилом помещении, а вместо душа обтираться влажной тряпкой.

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Getty Images / Michael Kappeler / picture alliance

Татьяна Миссуми

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