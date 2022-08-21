Мощность заложенной в машине Дугиной взрывчатки составляла 400 граммов тротила
Всё что осталось от внедорожника девушки. Обложка © LIFE
Стали известны подробности о взрывном устройстве, заложенном во внедорожник погибшего журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Как сообщили kp.ru в правоохранительных органах, его мощность составила около четырёхсот граммов.
"Мощность бомбы составила примерно 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Части взрывного устройства отправлены на экспертизу", — пишет издание.
Лайф сообщал, что сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была 30-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело. Следствие прорабатывает различные версии. Есть предположения, что целью преступников была не Дарья, а её отец. Дело будет расследовать центральный аппарат СК РФ.