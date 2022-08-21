В США раскрыли российское оружие, которое заставляет генералов НАТО "вспотеть"

"У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться", — подчеркнул Калп.

По его словам, ракеты с маломощной начинкой могут запускаться с Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей и оперативно-тактических комплексов. Согласно убеждению Калпа, РФ рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. К тому же, подчеркнул эксперт, ядерный арсенал малой мощности позволяет не только обеспечить безопасность страны, но и поднять её престиж.