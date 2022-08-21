В США раскрыли российское оружие, которое заставляет генералов НАТО "вспотеть"
19Fortyfive назвал российское оружие, которое заставляет "вспотеть" генералов НАТО
Россия располагает внушительным арсеналом тактического ядерного оружия, которое заставляет генералов НАТО "вспотеть", заявил эксперт Уэсли Калп в статье для издания 19Fortyfive.
"У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться", — подчеркнул Калп.
По его словам, ракеты с маломощной начинкой могут запускаться с Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей и оперативно-тактических комплексов. Согласно убеждению Калпа, РФ рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. К тому же, подчеркнул эксперт, ядерный арсенал малой мощности позволяет не только обеспечить безопасность страны, но и поднять её престиж.
Ранее президент РФ Владимир Путин на открытии форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот" заявил, что российское оружие ценится во всём мире за высокую надёжность и эффективность, оно на годы и десятилетия опережает зарубежные аналоги.
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