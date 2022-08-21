Жители Оренбуржья развернули триколор длиной 1300 метров ко Дню флага России
В Оренбургской области в преддверии Дня государственного флага России развернули триколор длиной 1,3 тысячи метров и установили рекорд. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
В Оренбуржье ко Дню флага Росси развернули триколор длиной 1,3 тысячи метров. Видео © VK / Денис Паслер
"Сегодня вместе с тремя тысячами оренбуржцев установили рекорд России! Накануне Дня российского флага в селе Подгородняя Покровка развернули триколор длиной 1300 метров. Оренбуржцы за сильную и непобедимую Россию!" — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, флаг весит около 600 килограммов, а ширина триколора составляет 4,5 метра. Развёрнутый в Оренбуржье триколор на 288 метров больше флага из Самарской области, который три года назад стал рекордсменом по своей длине.
Ранее на Кипре развернули 53-метровый триколор в честь Дня флага России. Во время массовой акции в поддержку РФ участники также сложили из полотнища буквы Z и V. Кроме того, сами участники пришли в футболках с государственной символикой России. Надписи на их одежде гласили: "Я люблю Россию!", а множество развёрнутых плакатов восклицали: "Россия, мы с тобой!", "Поддерживаем действия России!", "Нет НАТО на Украине и на Кипре!".
VK / Денис Паслер