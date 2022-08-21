Жители Оренбуржья развернули триколор длиной 1300 метров ко Дню флага России

В Оренбургской области в преддверии Дня государственного флага России развернули триколор длиной 1,3 тысячи метров и установили рекорд. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

В Оренбуржье ко Дню флага Росси развернули триколор длиной 1,3 тысячи метров. Видео © VK / Денис Паслер

"Сегодня вместе с тремя тысячами оренбуржцев установили рекорд России! Накануне Дня российского флага в селе Подгородняя Покровка развернули триколор длиной 1300 метров. Оренбуржцы за сильную и непобедимую Россию!" — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, флаг весит около 600 килограммов, а ширина триколора составляет 4,5 метра. Развёрнутый в Оренбуржье триколор на 288 метров больше флага из Самарской области, который три года назад стал рекордсменом по своей длине.