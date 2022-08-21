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21 августа, 15:03

Жители Оренбуржья развернули триколор длиной 1300 метров ко Дню флага России

В Оренбургской области в преддверии Дня государственного флага России развернули триколор длиной 1,3 тысячи метров и установили рекорд. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

В Оренбуржье ко Дню флага Росси развернули триколор длиной 1,3 тысячи метров. Видео © VK / Денис Паслер

"Сегодня вместе с тремя тысячами оренбуржцев установили рекорд России! Накануне Дня российского флага в селе Подгородняя Покровка развернули триколор длиной 1300 метров. Оренбуржцы за сильную и непобедимую Россию!" — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, флаг весит около 600 килограммов, а ширина триколора составляет 4,5 метра. Развёрнутый в Оренбуржье триколор на 288 метров больше флага из Самарской области, который три года назад стал рекордсменом по своей длине.

Огромный триколор повесили на самой высокой точке Херсона ко Дню флага России

Огромный триколор повесили на самой высокой точке Херсона ко Дню флага России

Ранее на Кипре развернули 53-метровый триколор в честь Дня флага России. Во время массовой акции в поддержку РФ участники также сложили из полотнища буквы Z и V. Кроме того, сами участники пришли в футболках с государственной символикой России. Надписи на их одежде гласили: "Я люблю Россию!", а множество развёрнутых плакатов восклицали: "Россия, мы с тобой!", "Поддерживаем действия России!", "Нет НАТО на Украине и на Кипре!".

Обложка ©

VK / Денис Паслер

Николь Вербер

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